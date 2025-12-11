NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren 3D Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3D Systems-Anteile 9,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 107,991 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 1,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,14 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 80,89 Prozent.

3D Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 228,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at