Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,96 Prozent auf 23 427,38 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,613 Prozent leichter bei 23 509,22 Punkten, nach 23 654,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 515,26 Punkte, das Tagestief hingegen 23 308,95 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,892 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Stand von 23 468,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 043,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 034,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,51 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PetMed Express (+ 87,01 Prozent auf 3,31 USD), Amtech Systems (+ 14,03 Prozent auf 10,65 USD), 3D Systems (+ 10,45 Prozent auf 1,96 USD), Volvo (B) (+ 7,93 Prozent auf 32,43 USD) und Roivant Sciences (+ 7,71 Prozent auf 21,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Oracle (-13,56 Prozent auf 192,77 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9,22 Prozent auf 4,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,65 Prozent auf 174,20 USD), Astro-Med (-5,61 Prozent auf 7,66 USD) und JetBlue Airways (-5,27 Prozent auf 4,77 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 895 309 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,843 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

