NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien verdienen können.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alphabet C (ex Google)-Anteile 137,04 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 7,297 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 160,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 173,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 1,97 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at