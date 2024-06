NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AmeriServ Financial-Aktie an diesem Tag 3,54 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 824,859 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Anteile wären am 26.06.2024 6 666,67 USD wert, da der Schlussstand 2,36 USD betrug. Mit einer Performance von -33,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at