NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amtech Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,421 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,34 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,47 Prozent verringert.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at