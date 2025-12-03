NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,14 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,214 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 455,45 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 02.12.2025 auf 13,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5,45 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte AngioDynamics einen Börsenwert von 535,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at