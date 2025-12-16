Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Investment
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren verdient
Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 19,41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,152 Associated Banc-Corp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 26,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,79 Prozent angezogen.
Associated Banc-Corp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Associated Banc-Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|26,89
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.