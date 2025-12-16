Associated Banc Aktie

Associated Banc für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

Associated Banc-Corp-Investment 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 19,41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,152 Associated Banc-Corp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 26,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,79 Prozent angezogen.

Associated Banc-Corp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Associated Banc-Corp. 26,89 -0,20%

