NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Astro-Med-Einstiegs gewesen.

Am 04.12.2020 wurden Astro-Med-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 12,00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 8,333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 7,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,75 Prozent verringert.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

