Astro-Med Aktie

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

Astro-Med-Investment im Blick 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Astro-Med-Einstiegs gewesen.

Am 04.12.2020 wurden Astro-Med-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 12,00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 8,333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 7,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,75 Prozent verringert.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Astro-Med Inc. 6,05 -2,42% Astro-Med Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

