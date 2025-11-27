NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Astro-Med-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 861,326 Astro-Med-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 770,03 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 26.11.2025 auf 7,86 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 32,30 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 60,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at