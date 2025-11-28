Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Am Freitag klettert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,35 Prozent auf 23 296,51 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 23 291,59 Punkte an der Kurstafel, nach 23 214,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 332,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 250,51 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3,62 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 23 827,49 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 21 705,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 060,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,83 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Geospace Technologies (+ 15,92 Prozent auf 12,89 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,31 Prozent auf 3,97 USD), SMC (+ 4,42 Prozent auf 367,46 USD), Intel (+ 4,41 Prozent auf 38,44 USD) und Harvard Bioscience (+ 4,07 Prozent auf 0,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-8,68 Prozent auf 15,99 USD), inTest (-6,55 Prozent auf 7,42 USD), Consumer Portfolio Services (-6,21 Prozent auf 7,78 USD), Ultralife Batteries (-5,00 Prozent auf 5,51 USD) und Astro-Med (-4,71 Prozent auf 7,49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 855 228 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,782 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at