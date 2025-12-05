NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.12.2024 wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,094 Astronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 310,05 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 04.12.2025 auf 50,88 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 210,05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 1,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at