Investmentbeispiel 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Astronics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101,626 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 54,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 569,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 456,91 Prozent angezogen.

Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

