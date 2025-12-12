Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Investmentbeispiel
|
12.12.2025 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Astronics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101,626 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 54,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 569,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 456,91 Prozent angezogen.
Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
