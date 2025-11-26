Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,82 Prozent auf 23 214,69 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,598 Prozent auf 23 163,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 025,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 280,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 074,39 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21 544,27 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 19 175,58 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,40 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,22 Prozent auf 10,45 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,80 Prozent auf 0,46 USD), PetMed Express (+ 8,59 Prozent auf 1,77 USD), CRESUD (+ 8,09 Prozent auf 12,29 USD) und Astronics (+ 6,97 Prozent auf 54,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-7,19 Prozent auf 21,83 USD), Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Myriad Genetics (-3,92 Prozent auf 7,60 USD), Century Casinos (-3,36 Prozent auf 1,44 USD) und Lifetime Brands (-3,31 Prozent auf 3,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44 501 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 17,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

