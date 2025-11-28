NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 355,722 Astronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2025 19 433,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,63 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 94,33 Prozent.

Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at