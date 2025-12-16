BlackBerry Aktie
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingefahren
BlackBerry-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 4,40 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 272,727 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 5,86 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 318,18 CAD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,18 Prozent vermehrt.
Insgesamt war BlackBerry zuletzt 3,49 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
