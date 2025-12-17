Ausblick: BlackBerry legt Quartalsergebnis vor

BlackBerry lässt sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BlackBerry die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,37 Prozent auf 188,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,177 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 729,9 Millionen CAD, gegenüber 740,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at