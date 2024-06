NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 76,87 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,301 BOK Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,53 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 05.06.2024 auf 89,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at