NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.12.2020 wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 24,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,073 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (42,00 USD), wäre das Investment nun 171,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group bezifferte sich zuletzt auf 714,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at