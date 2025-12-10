Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capital City Bank Group-Papier bei 15,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,641 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 42,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 747,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 747,90 USD entspricht einer Performance von +174,79 Prozent.
Jüngst verzeichnete Capital City Bank Group eine Marktkapitalisierung von 719,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
