NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.12.2024 wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 50,57 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,775 Cathay General Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 989,12 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 12.12.2025 auf 50,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,09 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 3,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at