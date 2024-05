NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 588,235 Cognex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cognex-Papiere wären am 13.05.2024 27 558,82 USD wert, da der Schlussstand 46,85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 175,59 Prozent angewachsen.

Cognex wurde am Markt mit 7,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

