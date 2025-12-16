NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag 442,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,226 Credit Acceptance-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,82 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 15.12.2025 auf 464,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,82 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Credit Acceptance eine Marktkapitalisierung von 5,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at