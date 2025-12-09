NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Credit Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 494,62 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,218 Credit Acceptance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (461,29 USD), wäre das Investment nun 9 326,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,74 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at