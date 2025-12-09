Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Credit Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 494,62 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,218 Credit Acceptance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (461,29 USD), wäre das Investment nun 9 326,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,74 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Credit Acceptance Corp.mehr Analysen