WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Performance unter der Lupe 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Donegal Group B-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 17,69 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 565,291 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 9 660,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,39 Prozent verkleinert.

Am Markt war Donegal Group B jüngst 587,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

