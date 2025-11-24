Dorel Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Dorel Industries-Anteile an diesem Tag 30,24 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,069 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,62 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,57 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,64 Prozent abgenommen.
Der Dorel Industries-Wert an der Börse wurde auf 52,98 Mio. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
