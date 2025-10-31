eBay Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,51 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 173,883 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 14 559,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,73 USD belief. Damit wäre die Investition 45,59 Prozent mehr wert.
eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
