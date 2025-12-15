NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 440,723 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 438,52 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 12.12.2025 auf 35,03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,39 Prozent angewachsen.

First Community Bancorp wurde am Markt mit 643,54 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at