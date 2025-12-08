NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.12.2022 wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,793 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 906,61 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 05.12.2025 auf 32,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,34 Prozent verringert.

Insgesamt war First Community Bancorp zuletzt 596,15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at