Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Geron-Investmentbeispiel
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 10 Jahren bedeutet
Das Geron-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geron-Papier bei 4,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 202,840 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (1,23 USD), wäre das Investment nun 249,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,05 Prozent verringert.
Am Markt war Geron jüngst 761,01 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
