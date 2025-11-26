NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Geron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,249 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 64,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 740,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at