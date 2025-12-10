Geron Aktie

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

Geron-Performance 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Geron eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Geron-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Geron-Aktie betrug an diesem Tag 3,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Geron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 506,266 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 082,71 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 09.12.2025 auf 1,23 USD belief. Damit wäre die Investition 69,17 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Geron betrug jüngst 810,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

