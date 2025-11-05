Gladstone Commercial Aktie

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

Frühes Investment 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gladstone Commercial-Anteile an diesem Tag 17,04 USD wert. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,869 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 10,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,79 USD wert. Mit einer Performance von -37,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Gladstone Commercial eine Börsenbewertung in Höhe von 555,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

