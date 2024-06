NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr abgeworfen

Am 11.06.2023 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Grupo Financiero Galicia-Anteile letztlich bei 14,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 675,219 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 33,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 319,38 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 123,19 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at