Harmonic Aktie

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

Langfristige Anlage 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Harmonic-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Harmonic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Harmonic-Anteile bei 4,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 304,147 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 23 686,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

