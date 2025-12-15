Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Langfristige Anlage
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Harmonic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Harmonic-Anteile bei 4,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 304,147 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 23 686,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harmonic Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Harmonic Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Harmonic Inc.
|8,72
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.