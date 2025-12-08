NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Harmonic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Harmonic-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 7,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Harmonic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,363 Harmonic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 9,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 331,04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent angewachsen.

Harmonic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at