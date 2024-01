NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heidrick Struggles International von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Heidrick Struggles International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Heidrick Struggles International-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Heidrick Struggles International-Papier an diesem Tag bei 31,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Heidrick Struggles International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,319 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 916,69 USD, da sich der Wert eines Heidrick Struggles International-Papiers am 24.01.2024 auf 29,27 USD belief. Mit einer Performance von -8,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Heidrick Struggles International-Wert an der Börse wurde auf 566,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at