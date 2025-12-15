Innodata Aktie

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

Lohnende Innodata-Anlage? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Innodata-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Innodata-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Innodata-Aktie betrug an diesem Tag 2,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 396,825 Innodata-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 793,65 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 12.12.2025 auf 52,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 979,37 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Innodata eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

