Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Lohnende Innodata-Anlage?
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Innodata-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Innodata-Anteile bei 5,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Innodata-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,857 Innodata-Aktien. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 05.12.2025 1 031,79 USD wert, da der Schlussstand 57,78 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 931,79 Prozent gesteigert.
Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!



