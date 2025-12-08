NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Innodata-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Innodata-Anteile bei 5,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Innodata-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,857 Innodata-Aktien. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 05.12.2025 1 031,79 USD wert, da der Schlussstand 57,78 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 931,79 Prozent gesteigert.

Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at