NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers betrug an diesem Tag 49,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,138 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 400,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 067,01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +706,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intuitive Surgical einen Börsenwert von 140,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

