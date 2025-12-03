NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen KLA-Tencor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.12.2024 wurde das KLA-Tencor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 665,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,502 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 02.12.2025 1 787,33 USD wert, da der Schlussstand 1 189,86 USD betrug. Damit wäre die Investition 78,73 Prozent mehr wert.

KLA-Tencor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 152,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at