Langfristige Performance 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.11.2015 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das KLA-Tencor-Papier bei 66,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,507 KLA-Tencor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 1 726,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 145,89 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 626,52 Prozent.

Zuletzt verbuchte KLA-Tencor einen Börsenwert von 149,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

