NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,908 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,34 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 15.12.2025 auf 59,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,34 Prozent zugenommen.
Lakeland Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
