NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lattice Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,77 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 733,102 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers auf 63,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110 797,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 007,97 Prozent vermehrt.

Lattice Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at