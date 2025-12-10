Littelfuse Aktie

Littelfuse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.12.2015 wurde die Littelfuse-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,924 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 257,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,84 USD wert. Mit einer Performance von +137,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Littelfuse einen Börsenwert von 6,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Littelfuse Inc.mehr Nachrichten