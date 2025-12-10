NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.12.2015 wurde die Littelfuse-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,924 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 257,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,84 USD wert. Mit einer Performance von +137,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Littelfuse einen Börsenwert von 6,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at