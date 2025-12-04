NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Merit Medical Systems-Anteile betrug an diesem Tag 19,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,238 Merit Medical Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 441,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 341,54 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 5,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

