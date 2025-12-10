NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Methanex-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,32 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 148,544 Methanex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Methanex-Aktie auf 54,14 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 042,19 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 19,58 Prozent vermindert.

Methanex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,07 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at