NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Methanex-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,81 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,584 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 967,48 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Papiers am 02.12.2025 auf 52,06 CAD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,25 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 3,94 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
