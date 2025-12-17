Methanex Aktie

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

Methanex-Anlage im Blick 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Methanex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Methanex-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Methanex-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50,95 CAD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CAD in die Methanex-Aktie investierten, hätten nun 1,963 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 53,55 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,10 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,10 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4,15 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

