Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Hochrechnung
|
24.11.2025 10:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Mind CTI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mind CTI-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,95 USD. Bei einem Mind CTI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,282 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 1,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,00 USD wert. Mit einer Performance von -40,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 24,26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mind CTI Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Mind CTI Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mind CTI Ltd.
|1,17
|-1,68%