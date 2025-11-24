Mind CTI Aktie

Mind CTI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

Hochrechnung 24.11.2025 10:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mind CTI gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Mind CTI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mind CTI-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,95 USD. Bei einem Mind CTI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,282 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 1,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,00 USD wert. Mit einer Performance von -40,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 24,26 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

