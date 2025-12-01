NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mind CTI eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.12.2022 wurde das Mind CTI-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 458,716 Mind CTI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mind CTI-Aktie auf 1,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 545,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,41 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich jüngst auf 24,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at